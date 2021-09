Qatar Executive présente son futur Gulfstream G700 à Doha

Qatar Executive, la division avions d'affaires de Qatar Airways, a accueilli un Gulfstream G700 à Doha, dans le cadre d'une campagne de présentation de l'appareil à son client de lancement. Qatar Executive sera en effet le premier utilisateur du nouveau jet d'affaires à très long rayon d'action de Gulfstream, avec 10 exemplaires en commande.



« En tant que client de lancement mondial de ce jet à la pointe de la technologie, nous sommes impatients d'accueillir le G700 dans la flotte de Qatar Executive en 2022 et de continuer à établir de nouvelles normes en matière de transport aérien pour les années à venir. En tant que client de lancement, nous sommes également fiers de réaffirmer notre engagement à lutter contre le changement climatique et d'autres impacts environnementaux en ajoutant le G700 à notre flotte » a déclaré Akbar Al Baker, le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways.



Le nouveau fleuron de l'avionneur de Savannah a été lancé en octobre 2019 à l'occasion de la convention NBAA-BACE. Motorisé par le Pearl 700 de Rolls-Royce, il affichera un rayon d'action de 7 500 nm (13 890 km) à Mach 0,85 et 6 400 nm (11 853 km) à Mach 0,90. Il offrira surtout la cabine la plus haute, la plus large et la plus longue du secteur lors de sa mise en service. L'appareil présenté à Doha était équipé d'une cabine complète.



La présentation du nouveau G700 à Doha a également permis à Gulfstream d'établir deux nouveaux records de vitesse entre paires de villes. L'avion a ainsi relié Savannah à Doha, parcourant une distance de 6 711 nautiques (12 428 km) en 13 heures et 16 minutes, à une vitesse moyenne de Mach 0,88. L'avion a ensuite établi un nouveau record entre Doha et Paris, parcourant les 2 953 nautiques (5 469 km) en 6 heures et 15 minutes, à une vitesse moyenne de Mach 0,90. Le vol Savannah-Doha était par ailleurs alimenté avec un mélange de carburant d'aviation durable et l'avionneur a appliqué des mesures de compensation carbone pour ces deux vols.



Gulfstream Aerospace lance le G700 et a dévoilé une vidéo de l'appareil au roulage dans ses installations de Savannah. Motorisé par le Pearl 700 de Rolls-Royce et pourvu de nouveaux winglets, il sera capable d'opérer sur pistes courtes, sur des aéroports de haute altitude, et sera doté d'un rayon d'action de 7 500 nm (13 890 km) Mach 0,85 et 6 400 nm (11 853 km) à Mach 0,90. Il doit offrir la cabine la plus haute, la plus large et la plus longue du secteur. Son entrée en service est attendue pour 2022.



Pour rappel, Qatar Executive est un important client pour Gulfstream, étant le plus grand propriétaire-exploitant de jets d'affaires G650ER au monde avec sept exemplaires en flotte. Huit autres seront livrés dans les dix prochains mois, en plus des livraisons prévues de G700. Qatar Executive exploite également trois Bombardier Global 5000, un Bombardier Global XRS et un Airbus A319CJ.



(Photo © Qatar Executive)