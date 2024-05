Qatar Executive a réceptionné ses premiers Gulfstream G700

Qatar Executive a pris livraison de ses deux premiers G700, devenant de fait le premier opérateur commercial au monde du dernier avion d'affaires à très long rayon d'action de Gulfstream Aerospace.



La filiale de Qatar Airways attend huit autres G700 supplémentaires dans les prochains mois, dont deux dans les toutes prochaines semaines. Les quatre premiers appareils seront alors mis en service au cours du mois de juin, Qatar Executive précisant avoir déjà des demandes d'affrètement. À noter que l'un des G700 de Qatar Executive est exposé à Genève à l'occasion du salon EBACE qui se tient du 28 au 30 mai.



La flotte de Qatar Executive comprend aussi deux Airbus ACJ319-100, quinze G650ER et deux Bombardier Global 5000, l'opérateur ayant restitué ses G500.



Le G700 avait décroché son certificat de type auprès de la FAA fin mars. Cette certification était initialement attendue l'année dernière, mais le renforcement des exigences et de la vigilance de la FAA autour des programmes de certification, à la suite des problèmes de qualité chez Boeing, a fait glisser son calendrier. L'EASA a quant à elle certifié le nouvel appareil il y a quelques jours.



Ce dérivé légèrement allongé des G650/G650ER dispose d'un rayon d'action de 7750 nautiques (14 350 km) à Mach 0.85 et de 6 650 nautiques (12 310 km) à Mach 0.90. Il est motorisé par le Pearl 700 de Rolls-Royce, comme le nouveau G800 (8000 nautiques) qui devrait aussi être bientôt certifié.



(Photo © Qatar Executive)