Qatar Airways veut finalement refaire voler ses Airbus A380 d'ici le mois de novembre

Nouvelle volte-face pour Akbar Al Baker. Le PDG de Qatar Airways vient finalement d'annoncer qu'il souhaitait faire revoler cinq de ses Airbus A380 d'ici le mois de novembre, une information révélée au portail Executive Traveler.



Cette mesure viendrait compenser la baisse de capacité induite par les 13 A350 immobilisés depuis le mois d'août dans un bras de fer avec Airbus concernant les couches de peinture des appareils. Les cinq appareils seraient ainsi particulièrement utiles durant les pointes de trafic du mois de décembre, en particulier sur Londres/Heathrow.



Mieux, Akbar Al Baker n'écarte pas un retour en service de la totalité de la flotte (10 appareils) en 2022 si le marché y est favorable. Les premiers équipages A380 qui avaient été licenciés au début de la pandémie ont déjà été réembauchés, avec la même grille de salaire, et sont déjà en train de préparer leurs sessions d'entraînement sur simulateur.



Le PDG de Qatar Airways avait initialement indiqué l'année dernière qu'il envisageait un retrait progressif de ses 10 A380 sur une période s'étalant de 2024 et 2028. Il avait ensuite, en début d'année, annoncé qu'il tirait finalement définitivement un trait sur la moitié de sa flotte d'Airbus A380, jugeant que ses superjumbos n'étaient pas à la hauteur des enjeux actuels en termes économiques et d'empreinte environnementale.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)