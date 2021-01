Qatar Airways tire définitivement un trait sur la moitié de sa flotte d'Airbus A380

Intervenant dans le cadre d'un briefing organisé par CAPA, Akbar Al Baker a loué l'efficacité des Boeing 787 et Airbus A350 de Qatar Airways, précisant même qu'il ne s'attendait pas à une telle efficacité environnementale de l'A350-1000.



En revanche, il a jugé que sa flotte d'A380 n'était pas à la hauteur des enjeux actuels en termes économiques et d'empreinte environnementale. « L'A380 est l'un des pires appareils en termes d'émissions. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas les exploiter dans un avenir proche. Et si jamais nous les exploitons, nous n'aurons recours qu'à la moitié de la flotte », a affirmé le PDG de Qatar Airways.



La compagnie compte actuellement dix appareils dans sa flotte.



Par ailleurs, il s'est montré confiant quant à la reprise des voyages d'affaires. « Il n'y en aura pas beaucoup à court terme mais je suis certain qu'il va reprendre dès que la pandémie sera sous contrôle. [...] Et gardez à l'esprit que les capacités des compagnies premium auront tellement été réduites » que les passagers pourraient se tourner encore plus vers Qatar Airways.



(Photo © Qatar Airways)