Qatar Airways réactive un premier Airbus A380

Qatar Airways réactive officiellement l'Airbus A380. Un premier appareil (A7-APG) a été repositionné le 2 novembre sur la base opérationnelle d'Hamad. Il était stocké à l'ancien aéroport de Doha depuis avril 2020.



Le transporteur indique que l'appareil sera aligné dès la mi-décembre sur les liaisons vers Londres et Paris.



Le mois dernier, le PDG de Qatar Airways a fait savoir qu'il souhaitait faire revoler jusqu'à cinq A380 d'ici la fin d'année. Ce retour dans les airs anticipé est motivé par la baisse de capacité induite par l'immobilisation de treize A350, dans un bras de fer avec Airbus concernant la peinture des appareils. Les cinq appareils seraient ainsi particulièrement utiles durant les pointes de trafic du mois de décembre, en particulier sur Londres Heathrow.



Akbar Al Baker n'écarte pas un retour en service de la totalité de la flotte (dix appareils) en 2022 si le marché y est favorable. Il avait initialement indiqué l'année dernière qu'il envisageait un retrait progressif de ses A380 entre 2024 et 2028. Il avait ensuite, en début d'année, annoncé qu'il tirait finalement définitivement un trait sur la moitié de sa flotte, jugeant que ses Superjumbos n'étaient pas à la hauteur des enjeux actuels en termes économiques et d'empreinte environnementale.



(Photo © Qatar Airways)