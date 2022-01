Qatar Airways publie les images des dégradations sur ses Airbus A350

Après que la division Technologie et construction de la Haute Cour d'Angleterre a accepté la demande de Qatar Airways pour une audience accélérée dans le cadre de sa procédure contre Airbus et qu'Airbus a annoncé sa décision d'annuler la commande de la compagnie pour 50 A321neo, Qatar Airways a franchi une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre les deux parties en diffusant une vidéo montrant les dommages présents sur ses A350.



« Comme le montre clairement cette vidéo, ces défauts ne sont pas superficiels et l'un d'entre eux expose et endommage le système de protection contre la foudre de l'avion, un autre laisse la structure composite exposée à l'humidité et aux rayons ultraviolets. D'autres défauts comprennent des fissures dans le composite et des dommages autour d'un pourcentage élevé de rivets sur le fuselage de l'avion », décrit la compagnie dans un communiqué.



Elle estime que ces dégradations, survenues sur 21 de ses 53 A350, mettent en cause la sécurité des appareils, ce qui a mené à leur immobilisation et à la suspension des livraisons des appareils restants. Airbus estime de son côté qu'il ne s'agit que de défauts esthétiques. Des problèmes similaires ont été constatés auprès de cinq autres opérateurs.



Qatar Airways souhaite qu'Airbus mène une enquête plus approfondie sur les causes de ces dégradations et détermine une solution de réparation les écartant, enquête sur laquelle elle se déclare prête à contribuer.



(© Capture d'écran de la vidéo de Qatar Airways)