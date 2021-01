Qatar Airways ferme 2020 avec un nouvel A350 et ouvre 2021 avec trois 777F

Qatar Airways était bien occupé pour le réveillon. Le groupe a en effet pris livraison de quatre nouveaux appareils les 31 décembre et 1er janvier.



Un nouvel A350-1000 a ainsi été intégré à la flotte dans les dernières heures de 2020. Il porte le nombre d'A350 de la compagnie à 53, confirmant son statut de plus grande opératrice de l'appareil au monde.



La compagnie qatarie précise que tous - les 34 A350-900 et dix-neuf A350-1000 - sont en service actuellement sur plus de 45 destinations.



Le groupe a également ouvert 2021 avec une importante livraison, en réceptionnant trois nouveaux Boeing 777F. Il va ainsi pouvoir proposer des capacités additionnelles très demandées sur le marché du fret, qui doit faire face à une demande très soutenue avec des capacités restreintes, alors que la problématique de la distribution des vaccins contre le SARS-CoV-2 se pose désormais.



La flotte cargo de Qatar Airways compte désormais trente appareils, dont 24 777F, auxquels s'ajoutent six 777-300ER modifiés pour réaliser des vols de transport de fret.



(Photo © Boeing)