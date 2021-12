Qatar Airways attaque Airbus en justice au sujet des A350

Les choses s'enveniment encore entre Qatar Airways et Airbus. La compagnie qatarie a engagé une procédure judiciaire contre l'avionneur devant la division Technologie et construction de la Haute cour de justice de Londres.



Qatar Airways souhaite ainsi accélérer le règlement du litige qui l'oppose à Airbus au sujet de la « dégradation accélérée de la surface » de ses A350. Elle a en effet décidé d'immobiliser 21 de ses appareils en raison d'une détérioration de la peinture.



« Nous avons malheureusement échoué dans toutes nos tentatives pour parvenir à une solution constructive avec Airbus concernant les conditions de dégradation accélérée de la surface qui ont un impact négatif sur l'Airbus A350. Qatar Airways n'a donc pas d'autre choix que de rechercher une résolution rapide de ce litige par le biais des tribunaux », indique la compagnie dans un communiqué, ajoutant qu'elle souhaite l'ouverture d'une enquête approfondie sur les causes de cette dégradation de la peinture pour déterminer la solution de réparation adaptée.



Ce problème ne touche pas uniquement le transporteur du Golfe mais il ne remettrait pas en question la navigabilité des avions, selon l'EASA.



Cette décision fait suite à une annonce d'Airbus il y a dix jours, qui a souhaité faire appel à une procédure juridique indépendante pour éviter que ne soit ternie l'image de ses avions, que ne pèse « une menace pour les protocoles internationaux sur les questions de sécurité » et d'avoir à régler des compensations pour l'immobilisation des avions.



(Photo © Qatar Airways)