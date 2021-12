Qantas veut alimenter ses vols vers Londres avec 10% de SAF

Qantas annonce qu'elle va acquérir du carburant durable d'aviation pour alimenter ses vols vers Londres avec au moins 10% de SAF. C'est la première fois qu'une compagnie australienne s'engage sur une base régulière pour acquérir du carburant durable.



Un accord a donc été conclu avec Air bp portant sur l'acquisition de 10 million de litres de SAF en 2022, avec une option pour répliquer le contrat en 2023 et 2024. Il sera utilisé sur les vols vers Heathrow et représente jusqu'à 15% des besoins annuels en carburant de la compagnie sur la ligne. Le SAF sera produit à partir d'huiles de friture usagées et/ou d'autres déchets.



Qantas est par ailleurs en discussions pour avoir accès à un stock de carburant durable sur d'autres escales, par exemple à Los Angeles et San Francisco (où elle a signé un accord d'approvisionnement avec ses partenaires de oneworld).



Elle souligne qu'il existe également un immense potentiel en Australie pour mettre en place une industrie du carburant durable d'aviation, vu l'importance du secteur sur place.



(Photo © Qantas)