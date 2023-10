Qantas va relier Paris à Perth en vol direct

Qantas annonce qu'elle va lancer une liaison sans escale entre Paris et Perth le 12 juillet 2024.



Inaugurée à temps pour les Jeux Olympiques, elle sera opérée tout au long de l'année en Boeing 787. Elle aura une fréquence initiale de quatre rotations hebdomadaires, puis trois à partir du milieu du mois d'août.



La compagnie australienne précise qu'elle desservira ainsi elle-même Paris pour la première fois en près de vingt ans.



« Nos vols directs vers Londres et Rome sont extrêmement populaires et Paris est la troisième destination la plus demandée, nous savons donc que la demande pour ce service sera également forte », assure Vanessa Hudson, la directrice générale de Qantas.



(Photo © Qantas)