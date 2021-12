Qantas va bientôt trancher pour le remplacement de tous ses monocouloirs

Qantas va très prochainement annoncer sa décision concernant le remplacement de l'ensemble de sa flotte de monocouloirs, à savoir ses 75 Boeing 737-800 et 20 717 (opérés par QantasLink).



Logiquement, la compagnie australienne évalue les familles A320neo et 737 MAX, ainsi que les A220 et E-Jet E2. Cette commande, qui sera finalisée d'ici la mi-2022, pourrait même dépasser les 100 appareils, pour une valeur estimée à près de 5 milliards de dollars.



Pour rappel, le groupe Qantas s'est déjà engagé sur l'A321XLR en 2019 (36 appareils).



(Photo © Qantas)