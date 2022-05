Qantas souhaite acquérir Alliance Aviation Services

Qantas a conclu un accord avec Alliance Aviation en vue d'acquérir l'intégralité de la compagnie (par échange d'actions). Il doit encore être approuvé par les actionnaires de la compagnie australienne et les autorités antitrust.



Les deux groupes sont déjà liés puisque Qantas est le plus important client d'Alliance Air Services, qui opère dix-huit E190 sous la marque QantasLink. Il détient également près de 20% de participation dans la compagnie régionale et charter depuis février 2019 - à ce moment-là, Qantas avait déjà fait savoir qu'il souhaitait en acquérir 100%.



Qantas souhaite ainsi se renforcer sur le segment charter et la desserte des sites miniers, le secteur de l'extraction étant en croissance. « Le secteur des ressources continue de se développer et tout nouvel appel d'offres pour des services aériens sera très compétitif. Il est tout à fait logique pour nous de nous associer à Alliance pour améliorer les services que nous pouvons offrir », souligne Alan Joyce, le PDG de Qantas.



Le groupe considère également que la flotte de Fokker est un atout puisque sa filiale Network Aviation en exploite également et qu'ils sont efficaces sur les lignes qu'ils desservent. « La flotte de Fokker d'Alliance est parfaite pour desservir efficacement les clients des activités d'exploitation des ressources en Australie occidentale et au Queensland. Alliance dispose également d'un important stock de pièces de rechange qui prolongerait considérablement la durée de vie pratique d'une flotte combinée de près de 70 Fokker. »



(Photo © Alliance Airlines)