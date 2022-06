Qantas réduit ses capacités domestiques pour mieux maîtriser ses coûts de carburant

Qantas a publié une mise à jour de ses projets pour les prochains mois. Se voulant rassurant pour l'été, le groupe rappelle qu'il a recruté plus d'un millier de personnes pour ses métiers opérationnels depuis avril et des centaines dans ses centres d'appel, pour résoudre le problème de pénurie de personnel constaté partout. Des ajustements ont été apportés au réseau et deux gros-porteurs de réserve sont disponibles pour limiter les perturbations.



Cependant, l'augmentation des prix du carburant a poussé le groupe à revoir à la baisse ses prévisions de croissance sur son réseau domestique au cours de l'année fiscale 2023 (juillet 2022 - juin 2023). Cinq points de pourcentage de croissance seront encore retirés par rapport aux prévisions entre juillet et septembre, puis dix points entre octobre et mars 2023.



Ainsi, les capacités intérieures seront tout de même au-dessus de leur niveau pré-covid sur toute la période : à 106% au deuxième trimestre et à 110% au troisième trimestre. Les ajustements concerneront principalement les routes sur lesquelles les fréquences de vol sont les plus importantes. Le réseau international ne sera pas touché et devrait progresser de 50% de son niveau pré-covid actuellement à 70% à la fin du premier trimestre de l'année fiscale - alors que les A380 reprennent du service - et 90% au quatrième trimestre.



Le groupe Qantas s'attend toujours à publier un bénéfice sur l'année fiscale 2023. L'année fiscale 2022 devrait encore être en perte, le premier semestre ayant subi l'impact des vagues de contamination à la covid-19 avec les variants delta puis omicron. Le second semestre sera en revanche bénéficiaire. Le groupe a par ailleurs réduit sa dette à 4 milliards de dollars, soit un niveau inférieur à celui d'avant la crise.



(Photo © Qantas)