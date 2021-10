Qantas prendra sa décision sur le renouvellement de la flotte moyen-courrier d'ici la fin de l'année

Le processus d'appel d'offres de Qantas au sujet du renouvellement de sa flotte moyen-courrier touche à sa fin. La compagnie indique qu'elle départagerait les différents avionneurs et motoristes d'ici la fin de l'année, afin de signer des commandes fermes pour plus d'une centaine d'appareils au premier semestre 2022.



L'objectif de la compagnie est de remplacer ses Boeing 737-800 (soixante-quinze appareils) et 717 (une vingtaine, opérée par National Jet Systems pour QantasLink). Elle doit départager les familles A220 et A320neo d'Airbus, la famille 737 MAX et la famille E2 d'Embraer, mais indique qu'elle choisira plusieurs modèles.



« Notre approche consiste toujours à avoir le bon avion sur la bonne route, ce qui signifie calibrer la taille de l'avion à la demande sur chaque marché. La combinaison d'avions que nous envisageons signifie que nous aurons une plus grande souplesse opérationnelle », a déclaré Alan Joyce, le directeur général du groupe Qantas. Il ajoute : « Les avions que nous envisageons d'acquérir sont en service depuis plusieurs années, ce qui nous donne l'assurance qu'ils ont subi un processus de résolution de problèmes rigoureux avant d'entrer dans notre flotte. Ils sont neufs, mais ce sont des modèles connus. »



Qantas souhaite que les livraisons débutent à la fin de l'année 2023 et s'étalent sur dix ans.



(Photo © Qantas)