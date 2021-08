Qantas place 2 500 personnes au chômage technique pour deux mois

Alors que l'Australie se reconfine localement et referme les frontières entre ses territoires, Qantas est obligé de prendre des mesures pour faire face à la baisse importante des vols que ces décisions entraînent.



Le groupe australien a annoncé qu'il allait placer 2 500 employés au chômage technique, pour une durée de deux mois. Cela concernera les postes de pilotes, de PNC et les employés en aéroport, aussi bien de Qantas que de Jetstar, et tous les Etats, en particulier la Nouvelle-Galles du Sud.



Qantas ne prévoit toutefois aucun licenciement. Le versement des salaires sera suspendu mais le gouvernement australien a prévu une aide pour les employés touchés par ces arrêts de travail.



« C'est clairement la dernière chose que nous voulons faire, mais nous sommes maintenant confrontés à une période prolongée de réduction des vols et cela signifie qu'il n'y aura pas de travail pour un certain nombre de nos employés », a regretté Alan Joyce, le PDG du groupe.



Il ajoute que Qantas et Jetstar avaient retrouvé le niveau de 2019 pour les opérations intérieures en mai et qu'elles étaient désormais à moins de 40% en juillet. Le groupe espère revenir à 50% ou 60% de ses capacités domestiques une fois l'épidémie maîtrisée à Brisbane mais il estime qu'il faudra deux mois pour que l'épidémie s'éteigne en Nouvelle-Galles du Sud et que les autres territoires rouvrent leurs frontières à ses voyageurs.



(Photo © Qantas)