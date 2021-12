Qantas modernise sa flotte de monocouloirs avec 134 Airbus A220 et A321XLR

Qantas a décidé de confier à Airbus le soin de renouveler sa flotte de monocouloirs. La compagnie australienne a signé un accord préliminaire avec l'avionneur européen prévoyant l'acquisition de vingt A220-300 et vingt A321XLR en commande ferme. Elle s'assure en parallèle des droits d'achat sur 94 appareils supplémentaires, livrables sur dix ans à partir de l'année fiscale 2024. Tous seront motorisés par le GTF de Pratt & Whitney.



Qantas souligne qu'elle détient une option lui permettant de convertir ses A220-300 en A220-100. Les A220 seront utilisés sur les routes domestiques et régionales et entre des villes majeures hors périodes de pointe.



Le choix de l'A321XLR a été motivé par les capacités de l'appareil, supérieures de 15% à celles du 737-800 qu'il va remplacer et qui le rendent intéressant entre les grandes métropoles australiennes, et son rayon d'action allongé, qui lui permettra de relier de nouvelles villes.



L'accord devrait être finalisé d'ici la fin de l'année fiscale 2022. Il doit en effet être présenté aux collaborateurs de la compagnie pour déterminer comment intégrer les nouveaux types avions à la flotte et remporter l'approbation finale du conseil d'administration.



Une fois entériné, ce contrat, combiné à la commande déjà existante de Jetstar pour plus d'une centaine d'Airbus de la famille A320neo, représentera la commande la plus importante de l'histoire de l'aviation australienne (299 appareils au total).



Les appareils ont vocation à remplacer la flotte actuelle de Boeing 717 et 737-800.



(Photo © Airbus)