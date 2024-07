Pour la première fois depuis vingt ans, Qantas pose ses roues sur les pistes de Paris CDG. La compagnie australienne a inauguré sa nouvelle liaison directe et sans escale entre Perth et Paris le 15 juillet. Le vol, le plus long désormais proposé au départ de Paris selon elle (14 264 km à parcourir), sera assuré par un Boeing 787-9 triclasse de 236 places quatre fois par semaine puis passera à trois fréquences par semaine à partir du milieu du mois d'août.



(Photo © Qantas)