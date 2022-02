Qantas compte sur Airbus pour améliorer ses A321P2F

(Singapore Airshow) Qantas a décidé de confier à Airbus la tâche de moderniser ses A321P2F avec de nouveaux systèmes et des améliorations aérodynamiques.



Ces mises à jour comportent notamment l'installation des derniers écrans LCD dans le poste de pilotage, d'un nouveau radar météo, d'un nouveau système embarqué de gestion de données et d'une capacité ETOPS 120. Le programme ESG (extended service goal) d'amélioration de la durée de vie de la cellule s'appliquera.



Airbus fournira les service bulletin, une assistance technique et la mise à jour de la documentation technique de l'appareil.



Qantas a reçu trois A321P2F, convertis par EFW (Elbe Flugzeugwerke) à Singapour, entre octobre 2020 et décembre 2021. Elle les exploite pour le compte d'Australia Post.



(Photo © Airbus)