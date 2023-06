Qantas attend 4 millions de passagers cet été

Le groupe Qantas (Qantas et Jetstar) attend quatre millions de passagers sur ses lignes durant les vacances scolaires, alors que ses analyses montrent que les voyages font partie des dépenses de loisir prioritaires des clients.



Pour ajuster son offre à la demande, le groupe continue d'intégrer des appareils à sa flotte. Six ont été introduits depuis le début de l'année calendaire. Jetstar a par exemple reçu un Airbus A321LR en juin et devrait recevoir le neuvième exemplaire de sa flotte en juillet.



De son côté, Qantas a pris livraison de deux Boeing 787 depuis la fin avril. Retardé, le quatorzième appareil de sa flotte de Dreamliner devrait être mis en service mi-juillet. En parallèle, la compagnie se prépare à la réintégration de son huitième A380 début juillet, lorsque l'appareil aura subi l'ensemble des vérifications nécessaires et son réaménagement de cabine.



Depuis la mi-mai, le groupe a annoncé ou repris la desserte de onze routes internationales.



(Photo © Qantas)