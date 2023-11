Puissance maximale pour l'UltraFan de Rolls-Royce

Rolls-Royce a récemment fait fonctionner avec son démonstrateur technologique UltraFan à sa puissance maximale dans ses installations de Derby. Le motoriste britannique précise que les résultats des analyses de ces essais vont lui fournir des enseignements précieux en vue de proposer un jour un moteur affichant une réduction de 10% par rapport à son actuel Trent WXB (A350).



Selon Rolls-Royce, la technologie UltraFan est compatible avec des poussées comprises entre 25 000 et 110 000 livres, compatible avec de futurs avions monocouloirs ou gros-porteurs qui pourront voir le jour à horizon 2030. On pense évidemment à une possible remotorisation de l'A350 au cours de la prochaine décennie par exemple.



Pour rappel, le démonstrateur technologique UltraFan repose sur l'adoption d'un réducteur compatible avec les moteurs de forte poussée.



(Photo © Rolls-Royce)