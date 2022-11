Programme Mentor : les deux premiers PC-21 bientôt livrés à Cognac

L'École de l'aviation de chasse (EAC) réceptionnera les deux premiers Pilatus PC-21 du programme Mentor le 5 décembre prochain sur la BA709 de Cognac-Châteaubernard.



Ces nouveaux PC-21, qui seront livrés au standard le plus avancé (réservoirs additionnels, dispositifs de vision nocturne...), font partie d'une commande de 9 exemplaires passée en 2021 (avec 4 avions supplémentaires en option) pour moderniser la formation des pilotes et navigateurs de combat de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Les sept autres appareils seront livrés d'ici le printemps prochain.



Le programme Mentor a notamment pour but de s'affranchir du passage à l'École de transition opérationnelle (ETO) de Cazaux (Phase 4 de la formation sur Alphajet) pour une transition optimisée vers le Rafale. Il parachève ainsi le programme FOMEDEC lancé par l'AAE depuis 2018 (17 PC-21 venus remplacer les TB-30 Epsilon de Cognac et les Alphajet de l'École de chasse de Tours).



L'intégralité de la formation en vol des futurs pilotes de chasse sera ainsi réalisée sur l'avion turbopropulsé de Pilatus.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)