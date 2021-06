Près de 200 destinations pour Air France cet été

Air France indique qu'elle desservira près de 200 destinations cet été, principalement en France (plus de 110), en Europe et en Afrique du Nord.



L'offre porte essentiellement sur des destinations de loisir et la compagnie souligne qu'elle sera ainsi augmentée de 80% par rapport à 2019 sur la Grèce et de 25% sur le Portugal. La desserte des destinations d'outre-mer va également être renforcée grâce à la levée des motifs impérieux pour voyager.



En juillet et en août, les capacités totales seront à 65% de leur niveau de l'été 2019.



Dix Airbus de la famille A320 et douze long-courriers vont être sortis de stockage. La flotte comptera ainsi 181 avions en service.



