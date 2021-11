Première grande visite pour un Airbus au Kazakhstan

Air Astana est en train d'effectuer la première C-Check de l'un de ses Airbus A321 sur son site de maintenance de Noursoultan. Les installations MRO avaient été certifiées par l'EASA pour pouvoir effectuer ce type d'opérations de maintenance il y a tout juste quelques semaines.



Air Astana effectuait jusqu'à présent les grandes visites de ses monocouloirs Airbus en Europe, en Russie et en Chine.



Selon la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, le point le plus complexe de cette C-Check est le remplacement des roulements inférieurs du train d'atterrissage. La compagnie profite également de cette grande visite pour rafraichir la cabine de l'appareil. Au total, plus de 450 tâches ont été effectuées par les mécaniciens Air Astana, dont le remplacement éléments du système de conditionnement d'air et des modifications au niveau des systèmes avioniques.



Air Astana précise aussi qu'une prochaine C-Check interviendra à Noursoultan dès le mois prochain, suivie de 6 autres l'année prochaine.



La compagnie aligne aujourd'hui 17 monocouloirs Airbus : 4 A321, 8 A321neo/LR et 5 A320neo. Elle attend encore 4 appareils de la famille A320neo.



(Photo © Air Astana)