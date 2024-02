Embraer et CAE ont inauguré à Singapour le tout premier simulateur de vol FFS dédié à la famille E-Jet E2 pour la région Asie-Pacifique. Ce simulateur de la série CAE 7000XR a été certifié par l'Autorité de l'Aviation civile de Singapour (CAAS) en décembre dernier. Il a été installé au Singapore-CAE Flight Training Centre implanté près de l'aéroport de Changi et soutiendra les opérateurs de la famille E2 dans la région. Des pilotes de la compagnie low-cost Scoot, filiale de Singapore Airlines, ont déjà commencé leur formation en préparation de l'entrée en service des premiers E190-E2 plus tard cette année. Pour rappel, Scoot attend neuf E190-E2 dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec Azorra en mai dernier. Les E190-E2 et E195-E2 ont quant à eux été certifiés à Singapour en novembre dernier. (Photo © Embraer)