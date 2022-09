Premier Boeing 767-300BDSF pour Ethiopian

Vol test réussi pour le Boeing 767-300ER d'Ethiopian Airlines nouvellement converti en cargo dans ses installations MRO à Addis-Abeba. L'appareil (ET-ALO, MSN 33768, PW4000, 18 ans) déjà estampillé « Ethiopian Cargo » a pris les airs pour la première fois le 19 septembre.



Selon Kidus Melkamu, directeur de la division MRO d'Ethiopian, l'avion rejoindra la flotte dans les prochains jours. Sa conversion avait démarré en avril dernier, en collaboration avec Israel Aerospace Industries (IAI). La compagnie utilise pour de faire le STC développé par la branche aviation d'IAI, anciennement Bedek pour son 767-300BDSF.



Il sera suivi de deux autres (MSN 33767 et 33769, moyenne d'âge de plus de 17 ans). Il s'agit des derniers 767 opérés par la compagnie porte-drapeau éthiopienne.



Ethiopian Airlines MRO devient ainsi le premier centre de maintenance du continent africain à être habilité dans la conversion d'avions de transport de passagers en cargo.



Sa nouvelle ligne de conversion P2F rejoint ainsi les sites de conversion de 767 d'IAI existants, à Tel-Aviv et à Mexico (en partenariat avec Mexicana MRO). Pour rappel, la flotte cargo d'Ethiopian Airlines se compose aujourd'hui de dix 777F et de quatre 737-800SF (convertis par AEI pour le loueur GECAS). La compagnie exploite en outre un Dash 8-400 et un certain nombre d'A350-900 temporairement convertis en cargo au début de la crise sanitaire (Preighters).