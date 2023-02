Premier Airbus A321neo issu du portefeuille d'ACG pour Frontier

Aviation Capital Group (ACG) a livré un Airbus A321neo en location à long terme à Frontier Airlines. Il s'agit du premier des sept appareils du même type devant être livrés à la compagnie aérienne de Denver (Colorado) à partir du carnet de commandes du loueur californien chez Airbus.



L'appareil est motorisé par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Frontier Airlines aligne désormais 85 appareils de la famille A320neo, dont 4 A321neo (1er exemplaire livré en octobre dernier). Il est configuré avec une cabine dense de 240 sièges.



Cet appareil fait par ailleurs partie des 144 nouveaux appareils de la famille A320neo qui seront motorisés par des GTF au sein de la compagnie low-cost américaine (134 achetés et 10 loués) et qui viendront moderniser la flotte de Frontier au cours des prochaines années et jusqu'en 2029. La compagnie attend encore près de 220 monocouloirs Airbus au total, ce qui triplera sa flotte d'ici la fin de la décennie.



Pour rappel, Frontier est également cliente de la variante A321XLR (18 exemplaires).



(Photo © ACG)