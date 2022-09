Pratt & Whitney va créer un accélérateur technologique à Singapour pour les besoins de la MRO

(MRO Asia-Pacific) Pratt & Whitney va établir un accélérateur technologique Seletar Aerospace Park à Singapour, en collaboration avec le Singapore Economic Development Board (EDB). Les technologies qui y seront développées seront appliquées à l'ensemble de l'activité mondiale de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de Pratt & Whitney.



Le motoriste américain entend au départ déployer ces innovations technologiques sur ses quatre installations MRO implantées à Singapour au cours des cinq prochaines années. Cet accélérateur technologique se concentrera sur l'automatisation, l'inspection avancée, l'usine connectée et le jumeau numérique, contribuant à améliorer la connectivité et l'intelligence des activités MRO de Pratt & Whitney. La valeur des projets est estimée à 31 millions de dollars singapouriens au minimum (22 millions de dollars US).



« À ce jour, nos installations MRO en Asie-Pacifique ont fait beaucoup en matière d'insertion technologique, notamment en développant la première application utilisant l'impression 3D pour la maintenance de composants de moteurs d'avions, en introduisant de la robotique dans le secteur et en lançant un logiciel de simulation industrielle pilote qui a déjà permis d'optimiser l'espace au sol et d'augmenter la productivité », a déclaré Kevin Kirkpatrick, vice-président, Aftermarket Global Operations chez Pratt & Whitney.



Le motoriste annonce par ailleurs qu'il est également en discussion avec l'Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR) pour développer des technologies pertinentes pour l'industrie aérospatiale commerciale.



(Les ingénieurs du centre moteurs de Pratt & Whitney à Singapour ont déjà développé un cobot qui aidera les techniciens dans les ateliers. Photo © Pratt & Whitney)