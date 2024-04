Pratt & Whitney se dote aussi d'un accélérateur technologique en Floride consacré au MRO

(MRO Americas) Après la mise en place de son accélérateur technologique singapourien (STA- Singapore Technology Accelerator) depuis deux ans à Seletar, le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe RTX) annonce la création d'un incubateur baptisé NATA (North American Technology Accelerator), un nouveau centre d'excellence pour les opérations après-vente commerciales et militaires implanté en Floride, sur son site de West Palm Beach. Il développera de nouvelles technologies qui viendront soutenir le réseau mondial de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du motoriste.



Le NATA se penchera particulièrement sur la restauration des matériaux et l'automatisation des processus, y compris les réparations avancées, l'inspection numérique, le traitement adaptatif, ainsi que le revêtement et le masquage des pièces, des aubes, des boîtiers de compresseurs et de soufflante.



Pratt & Whitney avance que les bénéfices de ces technologies réduiront les coûts, la demande de matériaux et l'impact environnemental, tout en réduisant les délais d'exécution, en améliorant les flux et en apportant de la valeur à ses clients. Le nouveau centre technologique travaillera également sur des réparations additives pour les composants critiques du moteur GTF. Le motoriste précise qu'il pourra ainsi économiser l'équivalent de 100 millions de dollars de pièces au cours des cinq prochaines années pour soutenir la montée en puissance du soutien du GTF.



De son côté, le STA à Singapour a déjà mis en oeuvre plus de 30 innovations visant à maximiser la productivité des processus MRO depuis son ouverture, des innovations qui concernent l'automatisation, l'inspection avancée, l'usine connectée et le jumeau numérique.



Au total, les deux accélérateurs technologiques pourront générer des économies combinées d'au moins 24 millions de dollars par an.



(Photo © Pratt & Whitney)