Pratt & Whitney remporte deux nouveaux contrats sur la motorisation de la famille A320neo d'Airbus

Le motoriste américain Pratt & Whitney (Raytheon Technologies) vient de remporter deux contrats pour son réacteur à réducteur PW1100G-JM dédié à la famille A320neo d'Airbus.



Le premier contrat concerne le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Banque de Chine, qui a choisi le GTF pour propulser jusqu'à 25 appareils supplémentaires (10 avions fermes et 15 options). BOC Aviation avait précédemment commandé 25 appareils de la famille A320neo équipés des moteurs GTF. Le loueur a également conclu de nombreux accords de rachat et cession-bail avec des avions propulsés par des PW1100G-JM, notamment avec les compagnies aériennes Middle East Airlines (MEA) et Wizz Air. Le motoriste rappelle aussi que BOC avait aussi acquis 178 appareils de la famille A320ceo avec des réacteurs V2500.



Le second contrat touche le loueur californien Aviation Capital Group (ACG) qui a décidé de motoriser 10 appareils supplémentaires avec des PW1100G-JM, portant ainsi à un total de 40 le nombre d'appareils de la famille A320neo qui seront équipés du GTF dans son portefeuille. ACG a également la possibilité de motoriser 7 exemplaires supplémentaires avec des moteurs GTF.



ACG possède ou gère actuellement un portefeuille de 95 avions commerciaux équipés de moteurs Pratt & Whitney (sur un total de plus de 400 appareils), dont des Airbus A220 équipés de moteurs PW1500G, des Airbus A320ceo équipés de moteurs V2500 et des Boeing 757 équipés de moteurs PW2000.



(Photo © Airbus)