Pratt & Whitney inaugure son centre d'ingénierie à Bangalore

Pratt & Whitney a officiellement inauguré un nouveau centre d'ingénierie à Bangalore. Il est situé aux côtés de son ICC (India Capabilities Center), inauguré en 2022 pour fournir un soutien intégré à la chaîne d'approvisionnement, et des centres d'ingénierie et d'opérations mondiales de Collins Aerospace.



Le centre d'ingénierie compte une cinquantaine de collaborateurs mais il devrait rapidement grossir jusqu'à employer 450 personnes d'ici quatre ans. Il travaille sur les systèmes aérodynamiques, mécaniques et de contrôle pour divers moteurs de Pratt & Whitney, ainsi que sur l'ensemble du cycle de vie des produits, du développement au soutien sur le terrain et la maintenance.



« Le centre s'intégrera pleinement à notre empreinte d'ingénierie mondiale actuelle au Canada, à Porto Rico et en Pologne pour faire progresser des technologies de classe mondiale comme le GTF et d'autres solutions de propulsion durable. Son équipe jouera un rôle clé dans l'amélioration de la performance des moteurs commerciaux, l'allongement du temps sous l'aile, la réduction des coûts d'exploitation des compagnies aériennes et la diminution de la consommation de carburant », a expliqué Paul Weedon, vice-président Développement des moteurs de Pratt & Whitney Canada.



Il renforcera également la présence du groupe Raytheon en Inde (où il compte déjà plus de 5 000 employés) et facilitera la collaboration entre ses différentes entités.



(Photo © Pratt & Whitney)