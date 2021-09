Pratt & Whitney et la FAA travaillent au développement de technologies de propulsion plus durables

Pratt & Whitney et la FAA ont décidé d'investir ensemble 50 millions de dollars pour soutenir le développement d'une soufflante ultra silencieuse et une technologie de combustion avancée destinée à réduire le bruit, les émissions et la consommation de carburant des moteurs.



Cette démarche s'inscrit dans la phase III de l'initiative CLEEN III (Continuous lower energy, emissions and noise) de l'agence américaine.



Pratt & Whitney avait déjà travaillé sur les stratégies et les objectifs environnementaux de la FAA dans le cadre de CLEEN I et II (2010 et 2015). Toutes les avancées réalisées permettront d'améliorer les performances techniques et environnementales de la famille GTF, explique Frank Preli, le vice-président des technologies de propulsion et des matériaux du motoriste.



(Photo © Pratt & Whitney)