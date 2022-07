Pratt & Whitney et Collins Aerospace vont collaborer davantage dans les données pour les moteurs

(Farnborough 2022) Une étape supplémentaire est franchie dans les données de vol pour améliorer les opérations des compagnies aériennes. Pratt & Whitney et Collins Aerospace, deux divisions du groupe de Raytheon Technologies, ont signé un accord de livraison de données de vol qui renforce encore la collaboration entre le motoriste et l'équipementier.



Pratt & Whitney va ainsi étendre ses capacités de collecte et d'analyse des données de vol d'EngineWise Insights+ grâce à la solution GlobalConnect de Collins.



Le motoriste américain entend ainsi offrir des services de maintenance prédictive encore plus réactifs en simplifiant les processus.



Pour rappel, Pratt & Whitney collecte déjà les données de fonctionnement de plus de 10000 de ses moteurs (GTF et réacteurs plus anciens).