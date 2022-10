Pratt & Whitney Canada va ouvrir un deuxième centre MRO moteurs en Allemagne

Pratt & Whitney Canada va implanter un deuxième centre d'entretien, de réparation et de révision (MRO) pour les moteurs PW800 en Allemagne, en collaboration avec MTU Aero Engines. Ce nouveau centre sera implanté à Berlin-Brandebourg et ouvrira ses portes en 2024.



« Nous sommes ravis de collaborer avec MTU à l'ouverture de ce nouveau centre MRO. Nous travaillons avec MTU depuis une trentaine d'années et avons collaboré à de nombreux projets, notamment au développement de la turbine basse pression du moteur PW800 » a indiqué Irene Makris, vice-présidente, Service client, Pratt & Whitney Canada.



Le motoriste canadien a déjà investi 30 millions de dollars dans ses installations de Bridgeport, en Virginie-Occidentale (USA) pour que celui-ci devienne le premier centre MRO pour la famille PW800.



Dédiée à l'aviation d'affaires, la famille PW800 propulse le G500 et le G600 de Gulfstream (et bientôt le G400) ainsi que le Falcon 6X de Dassault Aviation (mise en service au milieu de l'année prochaine).



(Photo © Pratt & Whitney Canada)