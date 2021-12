Pratt & Whitney Canada obtient la certification de Transports Canada pour le moteur du Falcon 6X

Le moteur du Falcon 6X de Dassault est prêt. Pratt & Whitney Canada a annoncé le 1er décembre que son PW812D avait reçu son certificat de type de Transports Canada.



Le PW812D a subi 4 900 heures d'essais, dont plus de 1 150 en vol. Appartenant à la famille PW800 dont différentes versions équipent les Citation Columbus et les G500 et 600 de Gulfstream, il reprend des technologies du GTF, notamment son noyau (mais pas le réducteur).



Sa maintenance et ses intervalles d'inspection ont été optimisés - réduits de respectivement 40% et 20% par rapport aux autres moteurs de sa catégorie, selon le motoriste canadien.



« Nous félicitons Pratt & Whitney Canada d'avoir obtenu sa certification de type pour le moteur PW812D », a commenté Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Il s'agit d'une avancée majeure en matière de consommation de carburant, de maintenance et de performances, qui contribuera à faire du 6X un nouveau Falcon exceptionnel. Avec cette étape importante et le programme d'essais de l'avion qui se déroule sans encombre, nous sommes sur la bonne voie pour une entrée en service réussie et rapide du Falcon 6X. »



(Photo © Pratt & Whitney)