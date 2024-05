Pratt & Whitney Canada lance la construction de sa nouvelle usine marocaine de fabrication de pièces de moteur

Pratt & Whitney Canada a posé la première pierre de son nouveau centre de production marocain de pièces de moteur le 27 mai. Implantée au coeur de Midparc, la zone franche aéronautique de Casablanca, cette nouvelle usine de plus de 12000 m2 produira des pièces usinées statiques et structurelles de précisions pour le motoriste, et notamment pour la grande famille des PT6.



La création de Pratt & Whitney Maroc (PWM) avait été annoncée en juin 2023, lors du dernier salon du Bourget.



« Nous avons choisi le Maroc à la suite d'une analyse comparative mondiale minutieuse qui a mis en évidence la présence à Casablanca d'un nombre croissant d'entreprises de l'aérospatiale, dont Collins Aerospace, filiale de RTX, a déclaré Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. « Depuis l'annonce de cet investissement significatif il y a moins d'un an, Pratt & Whitney Maroc a fait des progrès rapides en embauchant une première cohorte d'employés locaux et en travaillant en étroite collaboration avec les écoles locales, les agences et la communauté d'affaires pour atteindre notre objectif d'être pleinement opérationnel l'année prochaine » a-t-elle ajouté.



Pratt & Whitney Maroc a ainsi commencé à embaucher des salariés avec le soutien de l'Institut des métiers de l'aéronautique (IMA). Le nouveau centre de production devrait créer 200 nouveaux emplois d'ici 2030.



(Image © Pratt & Whitney Canada)