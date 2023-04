Pratt & Whitney, Airbus Canada et SAF+ veulent développer les SAF au Québec

Airbus Canada, Pratt & Whitney et SAF+ Consortium ont lancé une initiative, CADAQ-100, pour collaborer autour de la problématique des carburants durables d'aviation (SAF) au Québec. Elle bénéficie du soutien du gouvernement du Québec.



Le projet porte sur les recherches et les essais autour du SAF, notamment les essais en vol qui sont menés actuellement sur A220 motorisé par GTF avec un mélange de SAF et de Jet-A, jusqu'aux vols alimentés à 100 % par des carburants durables.



Il va également comprendre des études de faisabilité pour mettre en place des installations de production de carburants durables synthétiques (e-SAF) sur place, capables de produire 100 millions de litres d'e-SAF par an à partir de 2028. Les partenaires comptent recourir à une technologie PtL utilisant du CO2 capté dans l'atmosphère et le combinant à de l'hydrogène vert, grâce à de l'énergie renouvelable.



Le projet CADAQ-100 représente un investissement total de 17 millions de dollars canadiens.



(Photo © Airbus)