La République tchèque a officiellement signé le contrat d'offre et d'acceptation de ses F-35 le 29 janvier, devenant ainsi le 18e pays à acquérir le chasseur de cinquième génération produit par Lockheed Martin.



L'annonce a été faite par la ministre tchèque de la Défense Jana Cernochová via un message posté sur X (anciennement Twitter).



Prague recevra ainsi un total de 24 F-35A au standard Block 4 à partir de 2031 et jusqu'en 2035. Le contrat est valorisé à près de 6 milliards d'euros.



La République tchèque avait soumis une lettre officielle auprès des États-Unis pour acquérir des F-35 fin 2022. La vente avait été approuvée par la commission des exportations du Sénat américain en juin dernier.



Les gouvernements suédois et tchèque étaient également en discussions l'année dernière pour prolonger le bail des JAS-39 Gripen de six années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2035. Ils seront remplacés par les F-35.



(Photo © Lockheed Martin)