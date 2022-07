PPG Aerospace renforce sa production pour le marché de l'après-vente

Le groupe américain PPG annonce qu'il va augmenter sa production afin de pouvoir répondre à la forte demande de ses produits liés à l'après-vente pour l'aviation commerciale. La société prévoit ainsi de faire croître ses effectifs de jusqu'à 20% sur ses sites de Huntsville (Alabama) et Sylmar (Californie).



PPG est également en train d'investir dans une automatisation accrue de ses centres de production afin d'améliorer les délais de livraison des revêtements et des produits d'étanchéité pour l'aérospatiale.



« Avec une augmentation de l'emploi dans nos principales usines de fabrication aux États-Unis, nous pouvons augmenter notre offre dans l'ensemble de notre réseau mondial de 16 centres de support d'applications aérospatiales (ASC) », a déclaré Dan Korte, vice-président mondial de PPG Aerospace. « En automatisant davantage nos processus dans ces ASC, nous pouvons expédier rapidement des produits directement à nos clients locaux et faire notre part pour aider l'industrie aéronautique à prospérer à nouveau » a-t-il ajouté.



La société américaine, qui produit notamment des pare-brise avion, des hublots, des revêtements, des mastics et adhésifs, rappelle aussi qu'il investira 17 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre de soutien dédié à l'aérospatiale à Toulouse, avec une activité qui devrait démarrer au quatrième trimestre 2023.



(Photo © PPG Aerospace)