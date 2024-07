Une page se tourne bientôt pour Air Hong Kong (AHK). La compagnie tout cargo va se séparer de ses six derniers Airbus A300-600F au cours des 12 prochains mois, souhaitant avoir entièrement renouvelé sa flotte d'ici le 2e trimestre 2025.



Pour rappel, AHK avait été le client de lancement de l'A300-600F en 2004. La filiale de Cathay Pacific mise désormais sur l'A330 cargo avec 2 A330-200F et 9 A330-300P2F (avions convertis sous le STC d'EFW), des appareils opérant pour les besoins de DHL Express.



Tous les A300F seront d'ailleurs progressivement remplacés par des A330P2F d'ici un an.



(Photo © Air Hong Kong)