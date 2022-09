Porter et TrueNoord concluent un contrat de sale and lease back pour six Embraer E195-E2

TrueNoord annonce avoir conclu un accord avec Porter Airlines portant sur l'acquisition et la location de six Embraer E195-E2.



Les appareils sont issus de la commande initiale de la compagnie canadienne (signée en 2021), portant sur une trentaine d'appareils dont les livraisons doivent débuter en 2023. Les six appareils concernés par ce nouveau contrat doivent d'ailleurs tous être livrés l'année prochaine.



La société de leasing souligne que cet accord lui permet d'accueillir son premier client basé au Canada et ses premiers E195-E2.



Les appareils de Porter seront principalement basés à Toronto Pearson (mais aussi Ottawa, Montréal et Halifax) et desserviront le Canada et les Etats-Unis (notamment des destinations pour le moment inaccessibles dans le sud et sur la côte Ouest). La compagnie en a commandé cinquante et détient cinquante options supplémentaires.



(Photo © Porter Airlines)