Porter Airlines réaménage ses Dash 8-400 avec les sièges d'Expliseat

Porter Airlines annonce avoir achevé le réaménagement de toute sa flotte de Dash 8-400 avec le TiSeat E2 d'Expliseat.



Vingt-neuf appareils ont ainsi été équipés des fauteuils légers de la société française et sont prêts pour la reprise des opérations de la compagnie le 8 septembre.



Porter Airlines souligne que ses nouveaux sièges sont environ 50% plus légers que ceux qui étaient installés jusque là, réduisant la masse de la cabine de près de 500 kg. Elle a également pu ajouter quatre fauteuils puisque les Dash 8-400 peuvent désormais transporter 78 passagers, contre 74 auparavant.



D'autres équipements ont été changés en cabine. De nouvelles moquettes et de nouveaux panneaux latéraux ont été installés, des améliorations ont été apportées aux cabinets de toilette et l'éclairage LED a été retouché.



La compagnie canadienne prévoit également de repeindre une partie de ses appareils d'ici octobre.



(Photo © CNW Group/Porter Airlines)