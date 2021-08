Porter Airlines confie l'entretien de ses futurs E195-E2 à Embraer

Embraer a annoncé que Porter Airlines avait signé un contrat portant sur le soutien complet de sa future flotte d'E195-E2. Il va également accompagner la compagnie canadienne dans la préparation de l'entrée en service de l'appareil attendue au second semestre 2022.



Le Total Support Program inclut les opérations de maintenance lourde, les solutions techniques et l'accès au pool, qui comprend des échanges de composants et des services de réparation pour des centaines d'articles réparables.



Les services de pool seront assurés par l'entité Embraer Aircraft Customer Services depuis Fort Lauderdale. Les travaux de maintenance lourde seront quant à eux réalisés à Nashville par Embraer Aircraft Maintenance Services.



L'accord a par ailleurs une durée de 20 ans.



(Photo © Embraer)