Porter Airlines commande 20 Embraer E195-E2 supplémentaires

(Farnborough 2022) Porter Airlines a décidé d'augmenter sa commande d'Embraer E195-E2 de vingt appareils. Les appareils ont une valeur estimée à 1,56 milliard de dollars.



La compagnie canadienne attendait déjà trente exemplaires du jet régional, l'accord définitif ayant été signé en 2021. Ses engagements portent désormais sur une cinquantaine d'E195-E2 fermes et autant de droits d'achat.



Porter Airlines n'a pas encore mis en service l'appareil. Michael Deluce, son président, a indiqué que la compagnie était en train de finaliser les préparatifs pour la mise en service des appareils et que des annonces seraient faites prochainement concernant les destinations, le produit en vol etc. Le premier vol commercial est en effet prévu dès cette année.



Porter Airlines sera le client de lancement de l'appareil en Amérique du Nord.



(Arjan Meijer, CEO d'Embraer Commercial Aviation, et Michael Deluce, président de Porter Airlines, (au centre) lors de la révélation de la commande. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)