Plus Ultra va ajouter cinq Airbus A330 à sa flotte

La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas va ajouter cinq Airbus A330 à sa flotte au cours des 18 prochains mois, des appareils qui lui permettront d'étendre son réseau l'année prochaine, en particulier entre Madrid et l'Amérique latine.



Plus Ultra aligne aujourd'hui cinq A330-200 et un A340-300 (ex-Air France).



Le transporteur madrilène spécialisé dans le long-courrier n'a pas précisé la provenance de ses futurs A330, ni le mode de leur financement. En revanche, Plus Ultra a indiqué que son unique appareil quadriréacteur sera restitué en mars 2025 pour harmoniser sa flotte.



La prochaine expansion de Plus Ultra entre dans le cadre de la libération d'un certain nombre de slots détenus par Air Europa et Iberia sur la plateforme de Madrid Barajas dans le cadre de leur projet de fusion, une mesure nécessaire pour obtenir l'aval de la Commission de la Concurrence de l'UE.



Plus Ultra Líneas Aéreas assure des vols réguliers vers Lima (Pérou), Bogotá et Cartagena (Colombie), Malabo (Guinée équatoriale) et Caracas (Venezuela), pour un total de 28 rotations par semaine. Elle effectue aussi des vols à la demande (en wet lease), une activité qui représente le quart de son chiffre d'affaires.



(Photo © Plus Ultra)