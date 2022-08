Play vise 800 000 passagers et 150 millions de dollars de CA en 2022

Play est désormais bien lancée. Ayant introduit ses vols vers les Etats-Unis au deuxième trimestre, la compagnie a pu mettre en place et rôder son modèle de correspondances en Islande pour renforcer et fluidifier ses opérations pour le troisième trimestre.



Dans ce contexte et avec des réservations qui se maintiennent, elle annonce qu'elle estime pouvoir transporter 800 000 passagers sur l'année et réaliser un chiffre d'affaires compris entre 150 et 160 millions de dollars.



« Nous sortons maintenant de la phase de développement avec une situation financière solide, et les conditions externes nous sont enfin favorables après de forts vents contraires ces derniers trimestres. Le prix du pétrole, par exemple, baisse rapidement. Nous prévoyons des temps meilleurs à venir, notre statut des réservations est solide et nous prévoyons d'afficher un résultat d'exploitation positif plus tard cette année », décrit Birgir Jonsson, le PDG de la compagnie.



Le deuxième trimestre a vu l'enregistrement d'un chiffre d'affaires de 32,5 millions de dollars et un EBIT négatif de 14,4 millions de dollars, à cause, selon lui, de l'absence d'économies d'échelle sur la période. En revanche, le résultat d'exploitation devrait être positif au second semestre grâce à la réduction des coûts unitaires (hors carburant), liée à l'augmentation des opérations. Six A320neo et A321neo sont désormais opérationnels.



Cet hiver, quatre nouveaux appareils devraient rejoindre la flotte. Play prévoit également de recruter 200 personnes en 2023.



