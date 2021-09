Play signe avec OEMServices pour le support des équipements de sa flotte Airbus

La jeune compagnie aérienne islandaise Play a confié le support des équipements de sa flotte tout Airbus à OEMServices. La compagnie aérienne va ainsi profiter de l'offre d'OEMServices Original Integrated Services, fournie avec le soutien des principaux équipementiers, pour sa flotte grandissante d'A321neo.



L'accord couvre la disponibilité des stocks 24h/24 et 7j/7, l'assistance à la réparation des équipements à l'heure de vol, les services d'ingénierie et la logistique associée.

« Ce n'est pas tous les jours qu'une nouvelle compagnie aérienne naît, portée par l'énergie et le professionnalisme d'une équipe passionnée. Nous sommes humblement fiers d'avoir été choisis dans des circonstances aussi importantes. L'équipe d'OEMServices est très motivée pour assurer l'entière satisfaction de nos services et apporter à PLAY toute la valeur ajoutée de notre approche originale » a déclaré Didier Granger, Président d'OEMServices.



Play aligne aujourd'hui trois A321neo et prévoit d'ajouter trois autres A320neo/A321neo au deuxième trimestre 2022 afin de commencer à desservir les États-Unis. Son plan d'expansion prévoit une flotte de 15 appareils d'ici 2025.



Pour rappel, OEMServices est présent à Paris (sa base), Atlanta, Dubaï et Singapour et travaille avec plus d'une centaine de stations de réparation à travers le monde. La société est détenue par Liebherr Aerospace, Thales, Diehl Aerospace et Safran Aerosystems.



(Photo © OEMServices)