Play inaugure sa liaison vers Paris

Play vient d'inaugurer ses opérations vers Paris avec un tout premier vol entre Reykjavik et la capitale française le 15 juillet.



L'aéroport de Paris CDG sera desservi trois à quatre fois par semaine en Airbus A321neo, aménagé en configuration monoclasse de 192 places.



Il s'agit de la cinquième destination européenne de la compagnie islandaise, après Londres, Tenerife, Berlin, et Alicante. Les prochaines qui intégreront le réseau seront Barcelone et Copenhague.



(Photo © Maxime Letertre/Groupe ADP)