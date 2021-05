Play débarquera à Paris le 15 juillet

La nouvelle low-cost islandaise Play a annoncé qu'elle allait desservir Paris (CDG), au départ de Reykjavik, à partir du 15 juillet. Trois à quatre rotations hebdomadaires sont programmées.



La compagnie va appuyer ses opérations sur une flotte d'Airbus A321neo, dont la cabine comptera 192 places en configuration monoclasse. Trois appareils seront en service au lancement.



Elle lancera ses premiers vols cet été en desservant les grandes destinations européennes (Londres, Berlin, Copenhague, Barcelone, Tenerife, Alicante). Les premiers vols sont prévus pour le 24 juin vers Stansted.



Play est la compagnie succédant à Wow Air, dont elle reprend le modèle économique. Créée en 2019 et dirigée par l'ancien PDG adjoint de la défunte compagnie islandaise et d'Iceland Express, Birgir Jonsson, elle prévoit de lancer ses vols vers l'Amérique du Nord au début de l'année 2022. Ainsi, quatorze routes devraient être lancées entre 2021 et 2022.



(© Play)