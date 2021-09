Play acquiert quatre Airbus de la famille A320neo auprès de GECAS

GECAS a annoncé avoir conclu un accord avec Play pour lui fournir quatre appareils, trois A320neo et un A321neo, issus de son portefeuille.



Les appareils seront livrés entre l'automne 2022 et le printemps 2023.



Actuellement, la low-cost islandaise exploite trois A320neo vers l'Europe. Mais elle compte étoffer rapidement sa flotte pour pouvoir relier également l'Amérique du Nord et proposer des connexions à Reykjavik entre les deux continents.



Elle envisage même de proposer des correspondances à l'intérieur de l'Amérique du Nord.



(Photo © Paris Aéroport)