L'opérateur belge d'avions d'affaires Flyinggroup a signé un accord avec Pilatus pour ajouter un neuvième PC-24 à son programme de gestion et d'affrètement. L'appareil a déjà été livré il y a quelques jours.



Comme tous les exemplaires produits depuis le début de l'année, cet appareil offre une capacité de charge utile supplémentaire de 272 kilogrammes. Son rayon d'action avec six passagers à bord a été augmenté de 200 nautiques (370 km) pour être porté à 2000 nautiques (3700 km).



L'avionneur suisse ajoute que le nouveau PC-24 exploité par Flyinggroup présente également une configuration de cabine améliorée avec un « Welcome Center » et un espace de rangement supplémentaire dans la cabine.



Fondé en 1995 à Anvers, Flyinggroup aligne aujourd'hui une flotte de plus de 50 jets d'affaires.



(Photo © Pilatus)